Драчев не согласен с решением не менять состав женской сборной на ЧМ

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал решение старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова не менять состав команды на индивидуальную гонку и эстафету, которые пройдут в рамках чемпионата мира, передает Sport24.

Напомним, в спринте выступали Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич и Евгения Павлова.

«Я не согласен с решением тренерского штаба. Надо дать шанс Куклиной и Акимовой. Тем более мы видели провал Мироновой. На мой взгляд, ей надо дать отдохнуть перед эстафетой», — сказал Драчев.

Ранее Валерий Польховский заявил о разногласиях в тренерском штабе сборной России.