Левченко: Промес сядет, либо будет оправдан и встречен аплодисментами

Председатель профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко прокомментировал ситуацию вокруг игрока амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.



Напомним, футболиста обвиняют в том, что он напал с ножом на члена семьи.

«Если суд решит, что улик о совершении тяжкого преступления достаточно, то Промес понесет суровое наказание. Либо он сядет, либо будет оправдан и встречен аплодисментами», — передает слова Левченко «Матч ТВ».

Ранее в «Спартаке» прокомментировали ход переговоров с «Аяксом» по Промесу.