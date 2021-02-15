Российский боец Магомед Исмаилов попал в ДТП.



В своем Instagram спортсмен отметил, что перед ним резко затормозил водитель, который пропускал пешехода.



«Я немного зевнул этот момент. Ситуация такая — две новые сечки на голове, я украшен. В следующем бою я буду более грозным. Чисто психологическое давление», — добавил он.

Ранее Исмаилов рассказал о своем уходе из ACA.