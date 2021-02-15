Российский боец Магомед Исмаилов попал в ДТП.
В своем Instagram спортсмен отметил, что перед ним резко затормозил водитель, который пропускал пешехода.
«Я немного зевнул этот момент. Ситуация такая — две новые сечки на голове, я украшен. В следующем бою я буду более грозным. Чисто психологическое давление», — добавил он.
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Боец Магомед Исмаилов попал в ДТП
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Российский боец Магомед Исмаилов попал в ДТП.
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