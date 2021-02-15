Круглов прокомментировал скандальные слова Бе о России

Серебряный призер Олимпийских игр Николай Круглов прокомментировал скандальные слова норвежского биатлониста Йоханнеса Бе о России, передает «СЭ».

Напомним, спортсмен заявил, что Россия понесла слишком мягкое наказание в рамках чемпионата мира, который проходит в Поклюке. Норвежец заявил, что российскую команду должны были лишить части квоты на турнир.

«Если у Йоханнеса есть конкретные претензии, об этом стоит поговорить с IBU. Но лишний раз пинать упавшего — некрасиво. Если есть определенные правила по квотам, то какой смысл их обсуждать?» — сказал Круглов.

Ранее Дмитрий Васильев жестко ответил Бе.