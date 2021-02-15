СБР потратил более €1 млн на восстановление прав

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о том, что организация потратила более €1 млн на восстановление прав, передает ТАСС.



«В январе нам предоставили обновленную информацию по цифрам. Я не хочу их называть, но больше миллиона мы уже заплатили», — заявил Майгуров.

Также он отметил, что Международный союз биатлонистов (IBU) покрывает свои расходы на восстановление СБР, удерживая положенную национальной федерации компенсацию.

«Раньше в течение года мы получали примерно €300-400 тысяч», — добавил Майгуров.

СБР был ограничен в правах в 2017 году.

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