Норвежская биатлонистка Экхофф установила женский рекорд чемпионатов мира

Норвежка Тириль Экхофф стала первой в истории чемпионатов мира биатлонисткой, которой удалось завоевать золото в первых трех гонках турнира.

На мировом первенстве в словенской Поклюке спортсменка праздновала победу в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.

В мужских соревнованиях это достижение покорялось пятикратному олимпийскому чемпиону Мартену Фуркаду. На чемпионате мира 2016 года француз завоевал три золота на старте соревнований.

Экхофф является олимпийской чемпионкой 2014 года в смешанной эстафете. В нынешнем сезоне норвежка лидирует в общем зачете Кубка мира.

Ранее стал известен состав женской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку.