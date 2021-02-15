Менеджер Исмаилова рассказал о состоянии бойца после ДТП

Менеджер бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Исмаилова Азомат Бостанов рассказал о состоянии бойца после ДТП.

«Да, Магомед действительно попал в ДТП. Сейчас уже все хорошо, никаких серьезных травм. Только рассечение на голове и на руке, без переломов и прочего. Чувствует себя нормально, на тренировочный процесс это никак не повлияет», — цитирует Бостанова «Спорт-Экспресс».

В профессиональной карьере Исмаилов провел 21 поединок, одержав 18 побед, потерпел два поражения и один бой завершил вничью.

Ранее Исмаилов рассказал подробности ДТП.