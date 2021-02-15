Модель Playboy обвинила игрока «Баварии» в доведении бывшей девушки до суицида

Бывшая модель журнала Playboy Мелисса Хоу обвинила защитника мюнхенской «Баварии» Джерома Боатенга в доведении бывшей девушки Касии Ленхардт до суицида.

«Не удивлена тому, что поведение парней вроде Джерома с девушками приводит к подобному исходу. Шокирована, что все закончилось смертью. Но Джером так долго играл с жизнями девушек, что нечто подобное должно было произойти», — цитирует Хоу The Sun.

Бывшая девушка Боатенга была найдена мертвой в Берлине. Криминалисты не обнаружили на теле модели признаков насильственной смерти.

Две недели назад пара объявила о расставании. Футболист обвинял бывшую девушку в шантаже и вождении в нетрезвом виде. В ответ 25-летняя девушка обвиняла игрока во лжи и регулярных изменах.

Ранее сообщалось, что Боатенг покинул расположение клуба после смерти бывшей девушки.