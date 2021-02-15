Стали известны стартовые номера российских биатлонисток в индивидуальной гонке

Стал известен порядок выступления российских биатлонисток в индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Как сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), первой из россиянок под 20-м номером на трассу выйдет Ульяна Кайшева, 48-й — Татьяна Акимова, 73-й — Лариса Куклина, 93-й — Светлана Миронова.

Индивидуальная гонка пройдет 16 февраля. Начало — в 14.05 мск.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о накаленной обстановке в женской сборной России.