Сидорова стала восьмикратной победительницей чемпионата России в помещении

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золото на чемпионате России по легкой атлетике в помещении.

Спортсменка показала результат 4,75 метра. Второй стала Полина Кнороз (4,65), третье место заняла Ольга Муллина (4,55).

Для Сидоровой эта победа стала восьмой на чемпионатах России по легкой атлетике в помещении.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на первенстве страны.

Легкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова — 4,75 м;

2. Полина Кнороз — 4,65 м;

3. Ольга Муллина — 4,55 м.