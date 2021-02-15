«Локомотив» заинтересован в подписании контракта с Гамшиком

Московский «Локомотив» заинтересован в приобретении полузащитника китайского клуба «Далянь Про» Марек Гамшика, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, главный тренер «железнодорожников» Марко Николич и новый генеральный директор красно-зеленых Владимир Леонченко рассматривают вариант подписания словака на правах свободного агента.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Китая 33-летний хавбек принял участие в 14 матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Луи Эванс, агент нападающего «Локомотива» Эдера, прокомментировал информацию об уходе футболиста из клуба.