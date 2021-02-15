Загитова и Косторная выступят на шоу в честь 80-летнего юбилея Мишина

Стали известны участники шоу в честь 80-летия заслуженного тренера СССР и России по фигурному катанию Алексея Мишина.

Как сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, с показательными выступлениями выступят Алина Загитова, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, дуэты Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, а также другие известные фигуристы. Ведущим шоу станет двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Мероприятие пройдет 6 марта в Спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Ранее Мишин объяснил решение Туктамышевой сменить короткую программу.