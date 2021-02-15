Объявлены три звезды недели в НХЛ

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

Нападающий принял участие в трех матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 7 (3+4) очков.

Вторым стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери. Он отразил 100 из 106 бросков и помог своему клубу одержать три победы в четырех встречах. Вратарь пропустил 1,51 шайбы за матч и отбил 94,3% бросков.

Третьей звездой признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст. В его активе 5 (3+2) очков в двух встречах.

Ранее сообщалось, что контракт вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского признан одним из худших в НХЛ.