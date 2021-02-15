Неймар пытается убедить Месси перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар связывался с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, бывший партнер аргентинца по каталонскому клубу рассказал о плюсах жизни в Париже, а также высоко оценил клуб и атмосферу в коллективе. Отмечается, что бразилец пытается убедить форварда сине-гранатовых перейти в «ПСЖ».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 20 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал три результативные передачи. Его соглашение с «Барселоной» рассчитано до лета 2021 года. В межсезонье аргентинец заявлял, что хочет покинуть каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что Месси не нравится шум вокруг его возможного трансфера в «ПСЖ».