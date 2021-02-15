Клопп высказался о возможном уходе из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном уходе из клуба.

«Я давно в футболе. За многие годы я научился разделять личную жизнь и работу. Конечно, мне тяжело из-за произошедшего, но когда я прихожу на работу, я полностью сосредотачиваюсь на ней.

Я полон энергии, мне не нужен отдых. Нам предстоит интересное испытание», — приводит слова специалиста Sky Sports.

10 февраля стало известно, что у наставника «красных» умерла мать. Клопп не смог прилететь на ее похороны в Германию из-за коронавирусных ограничений.

Ранее Клопп признал поражение «Ливерпуля» в чемпионской гонке Английской премьер-лиги (АПЛ).