Международная федерация тяжелой атлетики выразила соболезнования семье Власова

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Юрия Власова.

Власов умер 13 февраля в возрасте 85 лет.

«IWF и семья тяжелой атлетики выражает самые искренние соболезнования его семье и близким», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте федерации.

Власов завоевал золото Олимпийских игр 1960 года в Риме. Он установил 31 мировой рекорд, в том числе пять в троеборье, а также 41 рекорд СССР.

Ранее американский актер Арнольд Шварценеггер выразил соболезнования в связи со смертью Власова.