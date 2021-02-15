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Спортивные новости

Международная федерация тяжелой атлетики выразила соболезнования семье Власова

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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Юрия Власова.

Власов умер 13 февраля в возрасте 85 лет.

«IWF и семья тяжелой атлетики выражает самые искренние соболезнования его семье и близким», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте федерации.

Власов завоевал золото Олимпийских игр 1960 года в Риме. Он установил 31 мировой рекорд, в том числе пять в троеборье, а также 41 рекорд СССР.

Ранее американский актер Арнольд Шварценеггер выразил соболезнования в связи со смертью Власова.

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