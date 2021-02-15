В «Ливерпуле» ответили на слухи о драке между футболистами

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал информацию о возможной драке, которая произошла в раздевалке команды. Ранее ряд британских СМИ распростронил слухи о том, что между вратарем «красных» Алисоном Бекером и защитником клуба Эндрю Робертсоном разгорелся конфликт, который якобы перерос в рукоприкладство.

«Сомневаюсь, что я должен комментировать действия людей, которые сидят за клавиатурой, выдумывая слухи о нашем тренере или о негативной обстановке в команде. Вот, например, новость про драку Алисона с Робертсоном. В этом нет даже доли правды», — цитирует Хендерсона журналист Джеймс Пирс в своем Twitter.

В 2021 году «Ливерпуль» провел десять матчей во всех турнирах, потерпев шесть поражений при трех победах. После 24-х туров Английской премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа располагаются на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 40 баллов. 16 февраля «красным» предстоит выездной матч с немецким «РБ Лейпциг» в рамках первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов.