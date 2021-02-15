Галустян пристыдил Дзюбу за мастурбацию на видеокамеру

Актер и юморист Михаил Галустян поделился мнением о скандальном инциденте, фигурантом которого стал нападающий и капитан сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба. В ноябре 2020 года в сети появился видеоролик с участием футболиста, который занимался мастурбацией на камеру. Из-за этого форвард временно был лишен капитанской повязки в «Зените», а также отстранен от ноябрьских матчей национальной сборной.

«От того, что он там что-то натворил, разве он хуже в футбол стал играть? Это его личное дело. Но то, что он в принципе это снимал, это перебор. У меня, например, телефон всегда «чистый», я в принципе ничего такого не снимаю. Дзюба, братан, ты зачем это сделал? Хочешь снимать — снимай на Полароид. Неужели ты не понимаешь, что тебя могут взломать хакеры. В конце концов, это ведь не он выложил видео в сеть», — сказал Галустян на в эфире YouTube-канала «Макарена».

Артем Дзюба в нынешнем сезоне провел 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав шесть результативных передач.