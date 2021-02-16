Боец, с которым мечтает подраться Хабиб, не хочет возвращаться в UFC

Канадский боец ММА, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней и средней весовых категориях Жорж Сен-Пьер ответил на предложение провести бой с действующим чемпионом полусреднего дивизиона лиги Камару Усманом, который защитил свой титул на турнире UFC 258, нокаутировав Гилберта Бернса. По словам 39-летнего канадца, чей последний бой датирован ноябрем 2017 года, он не считает рациональным решение вернуться в октагон ради поединка с Усманом. При этом Сен-Пьер отметил, что для него не существует «бойца, который заставил бы его возобновить карьеру».

«Поставьте себя на мок место и представьте, что бы для меня значило такое возвращение. Мне пришлось бы уехать из страны, потому что невозможно готовиться к бою в Канаде во время пандемии. Мне пришлось бы искать место для тренировочного лагеря, вывезти из страны свой тренерский штаб и спарринг-партнеров. Оставить дом, семью, страны. Мне это не нужно. Я не хочу терять три месяца жизни и рисковать всем ради боя с Усманом», — приводит слова Жоржа Сен-Пьера MMAFighting.

Поклонником таланта канадской легенды UFC является действующий чемпион легкого дивизиона промоушена Хабиб Нурмагомедов, который в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры. Российский боец ранее неоднократно говорил о желании провести бой с Сен-Пьером. При этом условием Хабиба является поединок в легком весе.