Жена друга Панарина назвала минусы жизни в США

Жена российского вратаря клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского Ольга ответила на вопросы своих подписчиков в соцсетях и рассказала о деталях жизни в США. К плюсам она отнесла постоянную солнечную погоду, а также разнообразие архитектуры и культуры. При этом минусом жизни в Штатах, по ее мнению, является «жара и влажность».

«Это не Россия. В Россию мы постоянно возвращаемся, потому что это наш дом. США — место работы. Мы не эмигранты, у нас российские паспорта. В Америку мы приезжаем перед началом хоккейного сезона, а после него возвращаемся домой. Все, кто мечтают о жизни в США, составили свои радужные представления из фильмов, либо приезжали в страну туристами. Чтобы сбросить с себя розовые очки, надо прожить здесь хотя бы год. Я понимаю людей, которые едут в другую страну жить, если они не могут быть востребованы в своей профессии. В остальных случаях это почти всегда разочарование», — написала она у себя в Instagram Stories.

Сергей Бобровский переехал в США в мае 2010 года. В своей карьере в НХЛ он выступал за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Летом 2019 года он подписал 7-летний контракт с «Флоридой».