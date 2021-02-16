Лидер «Локомотива» получил предложение от немецкого клуба

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк сообщил о том, что ему поступило предложение о трансфере в немецкий клуб. При этом футболист отметил, что пока не торопится покидать стан «железнодорожников».

«Пока ничего не планирую. Да, предложения из Европы действительно есть. Я спокойно их обдумываю, не тороплюсь. В последние дни трансферного окна никуда уходить не будут. Пока что ведутся разговоры, мой агент этим занимается. Не скрою, что мне было бы интересно попробовать свои силы в новой лиге. У меня имеется предложение от одного немецкого клуба. От какого именно — не скажу», — приводит слова Крыховяка SportoweFakty.

Польский хавбек перешел в «Локомотив» из французского «ПСЖ» в июле 2018 года сначала на правах аренды, а через год был выкуплен красно-зелеными за €12 млн. В составе «железнодорожников» Крыховяк в общей сложности провел 93 матча во всех турнирах, забив 15 мячей и сделав 11 результативных передач.