В «ПСЖ» подтвердили факт обсуждения трансфера Месси

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий за «ПСЖ», прокомментировал слухи о возможном переходе капитана «Барселоны» Лионеля Месси во французский клуб. По его словам, в команде действительно обсуждают возможность трансфера аргентинского форварда.

«Да, в раздевалки мы часто и много говорим о возможном переходе Месси в «ПСЖ». Впрочем, сейчас мы думаем не об этом, а о предстоящем матче», — цитирует Паредеса журналист Адриен Гренье в Twitter.

«ПСЖ» и «Барселона» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится 16 февраля на стадионе «Камп Ноу», ответная встреча пройдет 22 февраля во Франции.

Ранее сообщалось, что бывший одноклубник Месси Неймар уговаривает аргентинца присоединиться к нему в «ПСЖ».