СМИ сообщили об уходе Рамоса из «Реала» по истечении контракта

Защитник сборной Испании и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос сменит клубную прописку. Об этом сообщил ведущий шоу El Chiringuito Жозеп Педрероль.

По информации источника, 34-летний футболист покинет стан «сливочных» летом этого года, когда у него истечет контракт с его нынешней командой. Ранее стало известно, что Рамос отказался продлевать контракт с «Реалом» в связи с тем, что новые условия, предложенные руководством мадридского клуба, не устроили игрока.

При этом неизвестным остается будущее футболиста. Основными претендентами на него называются «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

Серхио Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В составе «сливочных» он пять раз становился чемпионом Испании, выиграл два Кубка страны и четыре национальных Суперкубка. Также вместе с мадридским клубом испанец четырежды становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и является трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА.