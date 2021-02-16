Барбашев не спас «Сент-Луис» от очередного поражения в матче с «Аризоной»

«Аризона Койотс» на своей площадке одержала победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Клейтон Келлер.

В составе «Аризоны» 12 минут игрового времени провел российский защитник Илья Любушкин, который завершил матч с одним броском в створ ворот и показателем полезности «+1». У «Сент-Луиса» более 20 минут сыграл российский нападающий Иван Барбашев, который нанес четыре броска при нулевом показателе полезности.

В нынешнем сезоне «Койтос» и «Блюз» провели семь матчей, в которых обладатели Кубка Стэнли — 2019 потерпели четыре поражения.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона Койотс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 — Келлер (Шмальц) — 25:21