Чемпион России по кикбоксингу арестован за перестрелку в «Москва-Сити»

Чемпион России по кикбоксингу Саид Асадулаев арестован по делу о перестрелке в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити». Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что Басманный суд столицы отправил спортсмена под стражу на срок до 18 мая 2021 года.

Асадулаев обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). При этом подробностей деяния, которое инкриминируют кикбоксеру, остаются неизвестными. По сообщениям СМИ, спортсмен является непосредственным участником перестрелки, которая произошла в башне делового центра «Москва-Сити» 17 ноября 2017 года, сам обвиняемый в течение трех лет скрывался от органов следствия.

Асадулаев является чемпионом России по кикбоксингу в весовой категории до 75 кг, а также двукратным чемпионом Москвы по тайскому боксу.