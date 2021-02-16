Россияне Зуб и Дадонов добыли победу для «Оттавы», отыгравшись у «Торонто» с 1:5

«Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке потерпели поражение от «Оттавы Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 6:5 в пользу гостей.

По ходу встречи «Мэйпл Лифс» выигрывали со счетом 5:1, ответив на гол Дрейка Батерсона дублем Остона Мэттьюса и шайбами Трэвиса Бойда, Пьера Энгвалля и Джо Торнтона. В самом конце второго периода «Сенаторз» один гол отыграли усилиями Ника Пола. В третьей 20-минутке в составе «Оттавы» отличился российский нападающий Евгений Дадонов, еще по одной шайбе забросили его соотечественник Артем Зуб и канадец Коннор Браун. В итоге исход встречи определился в овертайме, где победным голом и дублем отметился Дадонов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 5:6 (2:1, 3:1, 0:3, 0:1)

1:0 — Мэттьюс (Торнтон, Марнер) — 06:32

2:0 — Бойд (Спецца) — 10:29

2:1 — Батерсон (Штюцле) — 12:40

3:1 — Энгвалль (Керфут, Броди) — 21:49

4:1 — Торнтон (Мэттьюс) — 29:51

5:1 — Мэттьюс (Райлли, Таварес) — 39:01 (5x3)

5:2 — Пол (Уотсон) — 39:51 (4x5)

5:3 — Зуб (Тирни, Браун) — 40:41

5:4 — Браун (Уайт, Шабо) — 45:52

5:5 — Дадонов (Ткачук, Норрис) — 57:59 (6x5)

5:6 — Дадонов (Шабо, Пол) — 62:19