Гол Наместникова не уберег «Детройт» от 13-го поражения в сезоне

«Детройт Ред Уингз» на своей площадке потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились российский нападающий Владислав Наместников и Кристиан Юус.

У «Блэкхоукс» авторами голов стали Маттиас Янмарк, которому ассистировал российский защитник Никита Задоров, и Доминик Кубалик. В овертайме Кубалик оформил победный дубль.

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялась игра регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

0:1 — Янмарк (Сёдерберг, Задоров) — 04:19

0:2 — Кубалик (Хагель) — 16:09

1:2 — Наместников (Немет, Ганье) — 19:45

2:2 — Юус (Нильсен, Эрни) — 45:49

2:3 — Кубалик (Зутер) — 64:43