Дриусси назвал причины несостоявшегося ухода из «Зенита»

Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси поделился подробностями сделки между российским клубом и «Ривер Плейт», которая в итоге завершилась провалом. По словам футболиста, сине-бело-голубые рассчитывали приобрести на замену ему форварда бразильского «Гремио» Пепе, однако этого не произошло, из-за чего отпускать Дриусси клуб отказался.

«Этот Пепе из «Гремио» отказался от предложения «Зенита» ради перехода в «Порту», он не хотел играть в России. В итоге «Зенит» не смог найти мне иную замену, и переговоры с «Ривер Плейтом» прекратились», — приводит слова аргентинца River SOYDeportes.

Дриусси является воспитанником «Ривер Плейта», откуда он в июле 2017 года ушел в «Зенит» за €15 млн. В составе петербуржцев 25-летний форвард провел 132 матча во всех турнирах, забив 24 мяча и сделав 20 результативных передач.