«Ювентус» выдал худший результат в Серии А за последние девять сезонов

«Ювентус» в матче 22-го тура чемпионата Италии уступил «Наполи» со счетом 0:1.

Таким образом, после 21 сыгранного матча туринский клуб имеет в своем активе 42 очка. Это худший результат «бьянконери» с сезона-2012/13, пишет Football Italia.

В нынешнем сезоне подопечные Андреа Пирло одержали 12 побед, трижды проиграли и шесть раз сыграли вничью. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на восемь очков, при этом имея игру в запасе.

Ранее Криштиану Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» от «Наполи».