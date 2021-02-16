Фанаты «Барселоны» — президенту «ПСЖ»: не тронь Месси, вор

Болельщики «Барселоны» устроили негативную встречу президенту «Пари Сен-Жермен» Нассеру Аль-Хелайфи возле отеля в Каталонии, куда функционер прибыл с клубом на матч Лиги чемпионов.

В частности, фанаты каталонцев, разозлившиеся действиями парижан в отношении Лионеля Месси, несколько раз выкрикнули оскорбительные фраза в адрес Аль-Хелайфи — его назвали «козлом» и «сукиным сыном». Кроме прочего, прозвучала фраза: «Не тронь Месси, вор».

Видео опубликовано в Twitter El Golazo de Gol.

Это стало реакцией на последние новости относительно интереса «ПСЖ» к Месси. В парижском клубе публично уговаривают аргентинца переехать во Францию летом, журналы публикуют изображения Месси в форме «ПСЖ», а президент, тренер и игроки команды заявляют о готовности принять шестикратного обладателя «Золотого мяча».

Месси и «Барселона» в свою очередь крайне недовольны, что парижане создают такой ажиотаж.

Ранее сообщалось, что Неймар пытается убедить Месси перейти в «ПСЖ».