Новичок «Рубина» пропустит четыре месяца из-за травмы

Мицуки успешно прооперирован в Финляндии. Восстановление займет около четырех месяцев.



Мицуки получил травму во время тренировки в Турции. У игрока было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.



We wish a speedy recovery to @MitsukiSaito! pic.twitter.com/QEU6yrr5Wj