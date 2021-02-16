Россиянин Карацев обыграл Димитрова и пробился в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев сенсационно пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В матче 1/4 финала Australian Open Карацев взял верх над представителем Болгарии, 21-м номером рейтинга ATP Григором Димитровым.

Игроки провели на корте 2 часа 32 минуты. Карацев одержал победу в четырех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

27-летний Карацев квалифицировался в основную сетку турнира «Большого шлема» впервые в карьере. Россиянин занимает 114-е место в рейтинге.

В полуфинальном противостоянии Карацеву предстоит встреча с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

Ранее сообщалось, что россияне установили историческое достижение на Australian Open.