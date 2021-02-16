Карацев отреагировал на выход в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере стал полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии.

27-летний Карацев в 1/4 финала турнира обыграл болгарина Григора Димитрова — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

«Невероятные чувства, я впервые на турнире «Большого шлема» — и в полуфинале. Проблемы Димитрова со спиной? Вначале мне показалось, что Григор был быстрее, был в хорошем состоянии. Просто я потом заиграл в полную силу, и тогда все это случилось. Жары как-то особо не почувствовал. Даже не думал, кто будет моим следующим соперником. Я к каждому матчу подходил ответственно и не заглядывал далеко вперед», — прокомментировал свою победу Карацев в эфире телеканала Euposport.

За выход в финал Карацев поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).