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Спортивные новости

Два россиянина сыграют в полуфинале турнира «Большого шлема» впервые с 2006 года

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Российский теннисист Аслан Карацев стал первым полуфиналистом Australian Open — 2021. В четвертьфинале он обыграл болгарина Григора Димитрова.

В другом четвертьфинальном противостоянии за выход в полуфинал между собой поспорят Андрей Рублев и Даниил Медведев. Таким образом, в полуфинале турнира «Большого шлема» гарантированно сыграют два российских теннисиста — это произойдет впервые с 2006 года, когда в четверке лучших оказались Николай Давыденко и Михаил Южный.

Карацев в полуфинале сыграет с победителем пары Новак ДжоковичАлександр Зверев.

Ранее сообщалось, что Карацев установил историческое достижение турниров «Большого шлема».

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