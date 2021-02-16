Призер Олимпиады обвиняется в организации наркокартеля

В отношении бывшего австралийского пловца Скотта Миллера ведется уголовное дело об организации преступной группировки, занимавшейся торговлей наркотиками.

По информации France24, Миллера задержала полиция штата Новый Южный Уэльс в пригороде Сиднея. Следствие считает, что 45-летний мужчина инициировали поставку вещества метамфетамина, спрятанного внутри свечей, на сумму примерно $1,6 млн. Правоохранители назвали Миллера главой наркокартеля.

Ожидается, что в ближайшее время подозреваемому предъявят официальные обвинения.

Миллер — известный в прошлом пловец, чемпион мира и призер Олимпиады. На Играх в Атланте в 1996 году он завоевал серебро и бронзу.

Ранее сообщалось, что чемпион России по кикбоксингу арестован за перестрелку в «Москва-Сити».