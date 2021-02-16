«Зенит» отказался продать Мостового «Динамо» и «Рубину»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой мог сменить клубную прописку этой зимой.

По информации «Чемпионат.com», 23-летнего футболиста хотели приобрести московское «Динамо» и казанский «Рубин». Однако «Зенит» наотрез отказался расставаться с игроком, запросив за него слишком высокую сумму. При этом источник пишет, что сам Мостовой был не против перехода в другую команду, потому что получает мало игрового времени в стане сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне Мостовой появился на поле в 22 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. В октябре прошлого года игрок дебютировал за сборную России.

Ранее «Зенит» разгромил сборную Узбекистана.