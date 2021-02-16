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Спортивные новости

Не игравший с ноября Пике сможет помочь «Барселоне» в матче с «ПСЖ»

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«Барселона» объявила заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

В игре сможет принять участие защитник каталонцев Жерар Пике, не появлявшийся на поле с ноября прошлого года из-за травмы.

Заявка «Барселоны» полностью:

Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Пике, Серхио Бускетс, Антуан Гризманн, Миралем Пьянич, Мартин Брэйтуэйт, Лионель Месси, Усман Дембеле, Рики Пуч, Нето, Клеман Лангле, Педри, Франсиско Тринкау, Жорди Альба, Матеус Фернандес, Френки де Йонг, Хуниор Фирпо, Самюэль Умтити, Иньяки Пенья и Оскар Мингеса.

Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится 16 февраля в 23.00 по мск.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит матч Лиги чемпионов с «Барселоной» из-за очередной травмы.

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