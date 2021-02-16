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Спортивные новости

Давидова выиграла индивидуальную гонку на ЧМ-2021, Миронова — пятая

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На чемпионате мира — 2021 в Поклюке завершилась женская индивидуальная гонка. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Победительницей стала чешка Маркета Давидова. Серебро завоевала шведка Ханна Эберг, отставшая от лидера на 27,9 секунды. Замкнула тройку лидеров норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова, занявшая пятое место. Лариса Куклина стала 14-й, Ульяна Кайшева — 24-й.

Ранее сообщалось, что Эдуард Латыпов и Антон Бабиков не побегут индивидуальную гонку на ЧМ-2021.

Биатлон. ЧМ-2021. Поклюка
Женская индивидуальная гонка. 15 км
1. Давидова (Чехия) — 42:27.7 (0)
2. Эберг (Швеция) — +27.9 (1)
3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +1:04.0 (1)

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