Тихонов поделился эмоциями от выступления Мироновой в индивидуальной гонке

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился эмоциями от выступления Светланы Мироновой в индивидуальной гонке, передает Sport24.

Напомним, россиянка заняла пятое место, став лучшей в национальной команде.

«Я много раз говорил, что у Мироновой очень серьезный потенциал. Я не ошибался. Она может бороться на равных с кем угодно. С ней нужно работать отдельно и хороший тренерский коллектив», — сказал Тихонов.



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