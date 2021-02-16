В РПЛ готовы выделить «Тамбову» денежные средства

Российская премьер-лига (РПЛ) поддержала досрочное выделение «Тамбову» денежных средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги, сообщает Telegram-канал организации.

Средства будут выделены, если клуб выполнит обязанности по дорожной карте, среди которых получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников, а также реструктуризация долгов по заработной плате.

В турнирной таблице чемпионата России «Тамбов» занимает 16-е место, набрав 13 очков.



Ранее сообщалось о том, что в РПЛ введут дополнительную замену при подозрении на травму головы.