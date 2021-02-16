«Тамбову» готовы выделить до 200 млн рублей

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Вест Хэм ЮнайтедШеффилд Юнайтед
3:0
закончен
ЧелсиНьюкасл Юнайтед
2:0
закончен
Германия / Бундеслига
БаварияАрминия
3:3
закончен
Италия / Серия А
ВеронаПарма
2:1
закончен
Испания / Примера
КадисАтлетик Б
0:4
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
Динамо РАк Барс
3:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
1:0
закончен
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
перенесен
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
1:3
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
5:6 (ОТ)
закончен
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
7:3
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
4:6
закончен
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
2:3 (ОТ)
закончен
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
перенесен
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
5:6
закончен
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
3:4 (ОТ)
закончен
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
3:2
закончен
Лига чемпионов
РБ Лейпциг Ливерпуль
23:00
Барселона ПСЖ
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
АмурАвтомобилист
2:1 (ОТ)
закончен
СибирьНефтехимик
2:1 (ОТ)
закончен
БарысАвангард
3:2 (ОТ)
закончен
ТракторМеталлург Мг
3:2
3 период
Куньлунь Ред СтарХК Сочи
4:2
закончен
СеверстальЛокомотив
0:1
1 период
Динамо МнДинамо М
0:0
1 период
СКАСпартак
19:30
ЦСКАВитязь
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
03:00
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
03:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
03:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
перенесен
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
06:00
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
06:00
Биатлон / Чемпионат мира по биатлону
Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
закончен
Англия / Премьер-лига
БёрнлиФулхэм
21:00
ЭвертонМанчестер Сити
23:15
Лига чемпионов
Порту Ювентус
23:00
Севилья Боруссия Д
23:00
Испания / Примера
ЛевантеАтлетико М
21:00
Франция / Лига 1
МарсельНицца
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
01:00
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
03:00
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
03:30
Калгари ФлэймзВанкувер Кэнакс
06:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
06:00
Развернуть

Спортивные новости

«Тамбову» готовы выделить до 200 млн рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российский футбольный союз (РФС) готов выделить «Тамбову» до 200 млн рублей под гарантии губернатора области Александра Никитина в том, что в ближайшие годы такая же сумма будет вложена властями региона в развитие детско-юношеского футбола, передает «СЭ».

Отмечается, что «Тамбов» уже нашел инвесторов, которые готовы оказать команде финансовую помощь, Российская премьер-лига (РПЛ) уже передала «Тамбову» 51 миллион рублей за реализацию коммерческих и ТВ-прав лиги. Также тамбовчане договорились с игроками о реструктуризации долгов по зарплате.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» занимает 16 место, набрав 13 очков.

Ранее сообщалось о том, что игроки «Тамбова» согласны простить клубу не более 30 процентов долгов.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.