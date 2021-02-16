Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о том, что Россия готова рассмотреть возможность вакцинации атлетов из СНГ.

«Мы готовы в приоритетном порядке рассмотреть возможность вакцинации спортсменов из СНГ российской вакциной. Это важный шаг на пути к безопасному проведению Олимпиады в Токио», — передает слова Матыцина пресс-служба Минспорта.



Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее Матыцин прокомментировал запрет госслужащим посещать международные соревнования.