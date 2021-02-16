Врач «Арсенала»: игра в футбол на морозе ведет к мышечным травмам

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о том, как игра на морозе сказывается на здоровье футболистов.

«Воздействие холодной температуры препятствует нормальному кровотоку и ведет к мышечным травмам. Я бы добавил факт острых респираторных заболеваний. Воспаление легких — в их числе», — сказал Резепов.



Напомним, 20 февраля в матче Кубка России должны сыграть московские «Спартак» и «Динамо». Встречу могут перенести из-за сильного холода.

Ранее сообщалось о том, что матч между «Спартаком» и «Динамо» могут перенести из-за морозов.