СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Петербургский СКА обыграл московский «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Динар Хафизуллин и Мальте Стремвалль, который оформил дубль. За красно-белых точным броском отметился Дмитрий Вишневский.
СКА в десятый раз выиграл дивизион Боброва.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА — «Спартак» — 3:1 (1:0; 1:0; 1:1)
1:0 — Стремвалль — 05:22
2:0 — Динар Хафизуллин (Кемппайнен, Вей) — 33:08
3:0 — Стремвалль (Хафизуллин) — 56:43
3:1 — Вишневский (Широков, Юсе) — 58:24.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.