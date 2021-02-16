СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Петербургский СКА обыграл московский «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Динар Хафизуллин и Мальте Стремвалль, который оформил дубль. За красно-белых точным броском отметился Дмитрий Вишневский.

СКА в десятый раз выиграл дивизион Боброва.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА — «Спартак» — 3:1 (1:0; 1:0; 1:1)

1:0 — Стремвалль — 05:22

2:0 — Динар Хафизуллин (Кемппайнен, Вей) — 33:08

3:0 — Стремвалль (Хафизуллин) — 56:43

3:1 — Вишневский (Широков, Юсе) — 58:24.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее московское «Динамо» нанесло поражение «Йокериту».