В «Спартаке» рассказали о переговорах по трансферу Промеса

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о том, как продвигаются переговоры по трансферу игрока амстердамского «Аякса» Квинси Промеса, передает «Чемпионат.com».



«Разногласий по трансферному соглашению между «Спартаком» и «Аяксом» нет. «Аякс» не может согласовать условия расторжения контракта с Промесом. На текущий момент мы не можем на это повлиять», — сказал Фетисов.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали ход переговоров с «Аяксом» по Промесу.