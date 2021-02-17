Пихлер рассказал о сложностях работы со сборной России по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал о сложностях работы с национальной командой, передает «Спорт-Экспресс».

По мнению Пихлера, одной из сложностей, с которой он сталкивался в сборной России, стала частая критика от экспертов.

«В России сложно работать еще и потому, что все эксперты сегодня радуются, когда команда побеждает, а завтра те же эксперты будут резко критиковать, когда команда останется без медалей. В этом проблема», — заявил специалист.

Пихлер возглавил сборную России 27 апреля 2011 года, а покинул команду в конце сезона-2013/2014.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной России по биатлону раскритиковал Губерниева.