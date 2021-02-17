Экс-тренер ЦСКА высказался об аренде бывшего игрока «Зенита» Рондона

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал переход в состав армейского клуба бывшего футболиста петербургского «Зенита» Саломона Рондона, передает Sportbox.

Форвард перешел в состав российского клуба из китайской команды «Далянь Профешнл». Армейцы заключили арендное соглашение с венесуэльским футболистом до конца текущего сезона.

«Правильно сделали, что взяли в аренду, а не купили. В ближайшие месяцы можно будет приглядеться к нему внимательнее, и если нападающий по-настоящему проявит себя, то будут основания говорить о приобретении всех прав на него», — заявил Тарханов.

Рондон выступал за петербургский «Зенит» с 2014 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что новичок ЦСКА Бохинен высказался об уровне РПЛ.