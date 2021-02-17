Наставник «Манчестер Сити» высказался о недостижимом идеале

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победную серию команды в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает официальный сайт «горожан».

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в активе 53 очка. У ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — 46 баллов при том, что у «горожан» еще матч в запасе.

«Идеал недостижим. 16 побед подряд, которые мы одержали, – следствие нашего стремления подготовиться как можно лучше к очередному матчу», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Сити» Лапорт может перейти в «Реал».