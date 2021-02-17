Шат-аут Сорокина помог «Айлендерс» одолеть «Баффало

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Нью-Йорка.

Ворота победителей защищал российский голкипер Илья Сорокин, который оформил первый шат-аут в НХЛ. Вратарь отразил 20 нанесенных по его воротам бросков.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» Варламова победил «Бостон» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:3

0:1 — Ли (Добсон, Бейли), 04:42;

0:2 — Пажо (Пулок, Ледди), 11:58;

0:3 — Ли (Бейли, Пажо), 59:59.