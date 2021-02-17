«Вашингтон» переиграл «Питтсбург», Овечкин и Малкин не набрали очков

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «столичных». «Кэпиталз» сумели прервать четырехматчевую серию поражений.

Российские нападающие «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин очков не набрали, также не смог отличиться форвард «Питтсбурга» Евгения Малкин.

Ранее сообщалось, что шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения «Питтсбургу».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:3

0:1 — Шири (Паник, Дженсен), 24:52;

0:2 — Врана (Оши, Бекстрём), 31:31;

0:3 — Эллер (Паник, Хара), 41:09;

1:3 — Астон-Риз (Блюгерс, Марино), 55:05.